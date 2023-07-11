Россияне утратили интерес к покупке алкоголя онлайн

Romir: доля россиян, желающих покупать алкоголь онлайн, сократилась до 54%

В России стало меньше граждан, желающих покупать алкоголь онлайн. За год их доля сократилась с 63 до 54 процентов, со ссылкой на исследование Romir сообщает газета «Ведомости».

В 2022 году готовы были покупать спиртное онлайн в основном клиенты «Красного и белого» (52 процента), «Пятерочки» (34 процента) и Ozon (26 процентов). Сейчас их доля уменьшилась до 24, 23 и 22 процентов соответственно. По мнению аналитиков Romir, на утрату интереса к покупке алкоголя онлайн могли повлиять изменение ассортимента в магазинах и рост цен.

«За год изменились и цифры нелегального рынка интернет-торговли алкоголем: объем продаж, по статистике Минфина, достиг 30 миллиардов рублей. Таким образом, существующий спрос на доставку спиртного уже удовлетворяется за счет теневого бизнеса», — добавил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По итогам исследования выяснилось, что 43 процента опрошенных не знали о запрете покупки спиртного в интернете. Более половины респондентов (51 процент) заявили, что не считают этот запрет эффективным способом борьбы с алкоголизмом.

В России не первый год рассматривают возможность разрешить дистанционную продажу алкоголя. Так, власти уже запланировали эксперимент по реализации вина отечественного производства через «Почту России». Эксперимент планировали запустить с 1 ноября 2023 года, однако в июне его отменили — соответствующий законопроект был снят с рассмотрения Госдумы.

Ранее сенатор Андрей Клишас направил в правительство проект правил онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции. Согласно тексту документа, граждане смогут приобретать спиртное через интернет, подтвердив свой возраст через учетную запись в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Возраст проверят и второй раз — непосредственно при передаче алкоголя. Алкоголь будут доставлять только в жилые помещения или офисы, а власти на местах будут определять временные рамки для покупки.

