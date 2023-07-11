Российские войска отразили три атаки ВСУ на одном из направлений
Российским войскам за сутки удалось отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка. Помимо того, поражение ВСУ было нанесено в районах Невского, Червоной Дибровы, Серебрянки и Терны.
«Также, в районе населенного пункта Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавили в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, противник за сутки на данном направлении лишился 105 военнослужащих, двух танков, пяти бронированных боевых машин, трех пикапов, гаубиц Д-20 и Д-30, а также самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика».
Накануне российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ в районе городов Николаев и Краматорск.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).