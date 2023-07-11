Российские войска отразили три атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны отчиталось об отражении трех атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российским войскам за сутки удалось отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что противник попытался атаковать в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Кармазиновка. Помимо того, поражение ВСУ было нанесено в районах Невского, Червоной Дибровы, Серебрянки и Терны.

«Также, в районе населенного пункта Терны пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы», — добавили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, противник за сутки на данном направлении лишился 105 военнослужащих, двух танков, пяти бронированных боевых машин, трех пикапов, гаубиц Д-20 и Д-30, а также самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гвоздика».

Накануне российские войска уничтожили склады боеприпасов украинской объединенной группировки войск «Херсон» и 56-й механизированной бригады ВСУ в районе городов Николаев и Краматорск.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).