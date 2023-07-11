Силовые структуры
Российский боец привез автомат Калашникова и 14 гранат из зоны спецоперации
В Подмосковье задержали бойца, привезшего автомат Калашникова и 14 гранат из зоны СВО
В Подмосковье задержали мужчину, который привез оружие и боеприпасы из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Правоохранители изъяли у бойца автомат Калашникова, сотни патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами.
Все боеприпасы были спрятаны в гараже недалеко от дома мужчины. Сейчас с россиянином проводят следственные действия.
Ранее сообщалось, что в ЛНР полиция нашла на бывших позициях ВСУ около полутора тысяч патронов.