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17:11, 11 июля 2023Силовые структуры

Российский боец привез автомат Калашникова и 14 гранат из зоны спецоперации

В Подмосковье задержали бойца, привезшего автомат Калашникова и 14 гранат из зоны СВО

Фото: Telegram-канал 112

В Подмосковье задержали мужчину, который привез оружие и боеприпасы из зоны специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Правоохранители изъяли у бойца автомат Калашникова, сотни патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами.

Все боеприпасы были спрятаны в гараже недалеко от дома мужчины. Сейчас с россиянином проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что в ЛНР полиция нашла на бывших позициях ВСУ около полутора тысяч патронов.

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    Владимир Шарапов
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