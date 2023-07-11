Российские банки начнут возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги

Госдума обязала банки в течение 30 дней возмещать клиентам похищенные мошенниками средства

Госдума окончательно приняла закон о дополнительной защите граждан от финансовых мошенников, обязующий банки возмещать клиентам похищенные деньги, следует из карточки законопроекта в системе обеспечения законодательной деятельности.

Норма вступит в силу через год после официального опубликования документа. Согласно законопроекту, банки должны будут проверять все переводы физических лиц на возможное мошенничество и приостанавливать сомнительные переводы на срок в два дня. Финансовые организации также будут обязаны отключать обслуживание злоумышленника, если в базе МВД обнаружится информация о возбужденном в отношении него уголовном деле.

Если банк все же допустил перевод средств на счет злоумышленника, который числится в специальной базе ЦБ, новый закон обязывает его возместить клиенту потерянные средства. Компенсацию нужно будет зачислить в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего, а при трансграничном переводе — в течение 60 дней.

В июле глава департамента информационной безопасности (ИБ) Банка России Вадим Уваров рассказал, что с начала 2023 года злоумышленники украли с банковских счетов россиян 4,5 миллиарда рублей — на 30 процентов больше, чем за весь 2022 год. Среди причин такой динамики эксперты называют развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), рост количества пользователей онлайн-банкинга и запуск крупных мошеннических колл-центров за пределами России.