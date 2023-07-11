Модель отстранили от конкурса красоты из-за избиения девушки

Якутскую модель, опубликовавшую видео об избиении девушки, отстранили от конкурса красоты

19-летнюю модель из Якутии отстранили от участия в республиканском конкурсе красоты за популяризацию насилия в личном блоге. Об этом сообщает KP.RU.

Девушка по имени Алтана подала заявку на участие в конкурсе «Мисс Новая Якутия 2023» и решила поднять свою узнаваемость за счет раскрутки личного блога в Telegram. Пообещав подписчикам «годный контент», она опубликовала видео, на котором две девушки избивают третью в туалете. Как выяснилось позже, инцидент произошел в чайхане «777» в Якутске в ночь на 7 января. По словам Алтаны, ее подруга избила девушку за сломанный унитаз. Сама модель в избиении не участвовала.

Видео привлекло внимание правоохранительных органов, а затем и прессы. После этого модель закрыла канал. Из-за публикаций об инциденте с упоминанием ее канала девушку отстранили от участия в «Мисс Новая Якутия 2023». «Мы ценим каждую участницу и ее стремление представлять нашу прекрасную республику. Однако важно соблюдать правила и принципы, которые лежат в основе нашего конкурса», — прокомментировали свое решение организаторы конкурса.

Люди, хватит мне писать о том, какая я фиговая. Я понимаю, вам жалко девушку, но я то тут причем? Я стояла на заднем плане, и не понимала, что происходит. Мне вообще было плохо, и я после начала осознавать, что девчонка бьет девушку. <…> Почему я не заступилась? Потому что меня тошнило, и мне не было дела до их конфликта

Алтана модель

Пострадавшая 20-летняя Аэлита в результате нападения получила сотрясение мозга, повреждение мягких тканей и открытую рану на затылке, одна из нападавших вырвала у нее несколько клоков волос. В ночь нападения девушка была трезва и вызвала такси, уже собираясь уходить из кафе, когда на нее напали в туалете. Первую помощь ей оказал таксист, который не смог до нее дозвониться и зашел в чайхану. Он же вызвал полицию, скорую помощь и связался с подругой Аэлиты.

Ранее стало известно, что победительницей национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия мира — 2023», финал которого прошел в Москве, стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Решение жюри вызвало много споров, и женщину атаковали хейтеры.