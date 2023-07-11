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16:30, 11 июля 2023Из жизни

Модель отстранили от конкурса красоты из-за избиения девушки

Якутскую модель, опубликовавшую видео об избиении девушки, отстранили от конкурса красоты

Кадр: @sakhaday

19-летнюю модель из Якутии отстранили от участия в республиканском конкурсе красоты за популяризацию насилия в личном блоге. Об этом сообщает KP.RU.

Девушка по имени Алтана подала заявку на участие в конкурсе «Мисс Новая Якутия 2023» и решила поднять свою узнаваемость за счет раскрутки личного блога в Telegram. Пообещав подписчикам «годный контент», она опубликовала видео, на котором две девушки избивают третью в туалете. Как выяснилось позже, инцидент произошел в чайхане «777» в Якутске в ночь на 7 января. По словам Алтаны, ее подруга избила девушку за сломанный унитаз. Сама модель в избиении не участвовала.

Видео привлекло внимание правоохранительных органов, а затем и прессы. После этого модель закрыла канал. Из-за публикаций об инциденте с упоминанием ее канала девушку отстранили от участия в «Мисс Новая Якутия 2023». «Мы ценим каждую участницу и ее стремление представлять нашу прекрасную республику. Однако важно соблюдать правила и принципы, которые лежат в основе нашего конкурса», — прокомментировали свое решение организаторы конкурса.

Люди, хватит мне писать о том, какая я фиговая. Я понимаю, вам жалко девушку, но я то тут причем? Я стояла на заднем плане, и не понимала, что происходит. Мне вообще было плохо, и я после начала осознавать, что девчонка бьет девушку. <…> Почему я не заступилась? Потому что меня тошнило, и мне не было дела до их конфликта

Алтана модель
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