Байден получил от президента Литвы орден на золотой цепи

Президент Литвы Науседа вручил Байдену орден Витаутаса Великого

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил американскому лидеру Джо Байдену орден Витаутаса Великого на золотой цепи за развитие отношений между странами. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что орден Витаутаса Великого — это наивысшая награда Литвы. Байден стал первым американским президентом, который получил ее.

Он стал обладателем награды за «особые заслуги в развитии двусторонних отношений Литовской Республики и Соединенных Штатов Америки, за улучшение политического, культурного, экономического и социального сотрудничества двух стран».

Орден Витаутаса Великого учредили в 1930 году в честь 500-летия со дня смерти великого князя Витовта, которого в Литве называют Витаутосом. Он имеет пять основных степеней, одну специальную степень и медаль ордена.

Встреча Науседы с Байденом прошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит сейчас. Ранее стало известно, что в итоговый документ встречи лидеров стран не включили конкретику по вступлению Украины в альянс.