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14:54, 11 июля 2023Бывший СССР

Байден получил от президента Литвы орден на золотой цепи

Президент Литвы Науседа вручил Байдену орден Витаутаса Великого

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил американскому лидеру Джо Байдену орден Витаутаса Великого на золотой цепи за развитие отношений между странами. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что орден Витаутаса Великого — это наивысшая награда Литвы. Байден стал первым американским президентом, который получил ее.

Он стал обладателем награды за «особые заслуги в развитии двусторонних отношений Литовской Республики и Соединенных Штатов Америки, за улучшение политического, культурного, экономического и социального сотрудничества двух стран».

Орден Витаутаса Великого учредили в 1930 году в честь 500-летия со дня смерти великого князя Витовта, которого в Литве называют Витаутосом. Он имеет пять основных степеней, одну специальную степень и медаль ордена.

Встреча Науседы с Байденом прошла на полях саммита НАТО в Вильнюсе, который проходит сейчас. Ранее стало известно, что в итоговый документ встречи лидеров стран не включили конкретику по вступлению Украины в альянс.

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    Александр Слабиев
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