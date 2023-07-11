19-летняя звезда «Очень странных дел» снялась в купальнике

19-летняя звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун снялась в белом купальнике

Актриса Милли Бобби Браун поделилась снимками в откровенном образе. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя звезда «Очень странных дел» опубликовала серию фотографий с отдыха. На размещенных кадрах она запечатлена лежащей в шезлонге в купальнике белого цвета. Знаменитость снялась с собранными в пучок волосами и без макияжа. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и золотое ожерелье.

«Моя летнее чтение», — сопроводила свою публикацию Браун, демонстрируя книгу своего авторства Nineteen Steps.

В апреле Милли Бобби Браун сообщила, что выходит замуж. Артистка разместила фотографию со своим возлюбленным, 20-летним Джейком Бон Джови. На кадре видно кольцо на безымянном пальце звезды, подаренное ее молодым человеком.