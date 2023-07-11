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12:12, 11 июля 2023Наука и техника

В России рассказали о готовности беспилотной БМП к применению

«Ростех»: беспилотную БМП с боевым модулем «Синица» можно применять в бою уже сегодня
Владимир Артяков

Владимир Артяков. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Роботизированную боевую машину пехоты (БМП) с боевым модулем «Синица» уже сегодня можно применять на поле боя на равных с машинами, которыми управляет экипаж. О готовности БМП рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

Он отметил, что сейчас характер боевых действий меняется, а присутствие человека на поле боя минимизируется.

«У нас есть беспилотная БМП с боевым модулем "Синица", которая используется без присутствия человека, но выполняет те же функции на поле боя, как и в присутствие экипажа. Я считаю, что это такая прорывная технология — она не только у нас, она есть и за рубежом. Но мы, понимая, что придется и в дальнейшем совершенствовать эту технологию, ее привели уже в соответствие такое, что можно применять на поле боя сегодня. Все зависит от того, как Министерство обороны будет на это реагировать и в какой степени оно будет заказывать», — сказал Артяков.

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В марте стало известно, что российское предприятие «Курганмашзавод», которое выпускает БМП, готово серийно производить роботизированные машины с комплексом для удаленного управления. «Курганмашзавод» совместно с ВНИИ «Сигнал» разработали БМП со встроенным комплектом оборудования, которое позволяет роботизировать функции механика-водителя и стрелка.

В ноябре 2022 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что роботизированная БМП-3 с модулем «Синица» вызвала интерес потенциального заказчика.

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    Даниил Иринин
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