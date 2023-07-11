Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:49, 11 июля 2023Ценности

Вещи Джеймса Бонда продадут на аукционе за миллионы рублей

Вечерние костюмы и часы Джеймса Бонда продадут на аукционе Bonhams за миллионы рублей

Фото: Bonhams

Семья актера Роджера Мура, исполнившего роли Джеймса Бонда в семи картинах, продаст на аукционе Bonhams в Лондоне памятные вещи из фильмов. Соответствующую информацию приводит The Guardian.

Сообщается, что на торги выставлено 180 лотов, которые принадлежали Муру. Среди них два двубортных вечерних костюма, а также посвященные 50-летию Джеймса Бонда часы марки Omega. Упомянутые предметы в среднем оценили в 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2,3-3,4 миллиона рублей).

Также в список вошли белые лыжи Lamborghini для соревнований 1980-х годов, цена на которые составит от 500 до 1000 фунтов стерлингов (58-116 тысяч рублей). Помимо этого, покупатели смогут приобрести запонки ювелирного бренда Asprey за 800-1200 фунтов стерлингов (93-139 тысяч рублей), коллекцию шелковых галстуков за 500–1000 фунтов стерлингов (58-116 тысяч рублей), а также дорожный набор для игры в нарды — 100-150 фунтов стерлингов (11-17 тысяч рублей).

Материалы по теме:
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020
Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Краденый мирПочему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
18 марта 2019

Отмечается, что продажа перечисленных вещей приурочена к 50-летию дебюта Мура в роли Бонда в одном из фильмов. Директор отдела оценки и частных коллекций Bonhams Харви Каммел заявил, что аукцион вызовет большой международный интерес. «Еще ни один актер Бонда не выставлял на продажу так много своих вещей. Это уникально», — восхитился он.

Известно, что мероприятие состоится 4 октября текущего года.

В июне сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли продали за миллионы рублей. Как сообщали журналисты издания CNN, за созданный американским брендом MSCHF аксессуар, выставленный на аукционе Joopiter, запросили более 63 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В документ по итогам саммита НАТО не включили конкретику по вступлению Украины

    Франция рассказала об обещании Киева не использовать новые ракеты против России

    Костомаров показал новое видео тренировки с протезами

    Президент Чехии назвал сроки возвращения Украиной территорий

    Франция и Британия поддержали приглашение Украины в НАТО

    Раскрыта стоимость российского электрокара i-Sky

    Мужчина нашел в своем саду редчайшего розового кузнечика

    Том Круз рассказал о самом нелепом слухе про себя

    Самолет резко сменил курс после истерики пассажира бизнес-класса

    В Петербурге после проезда по яме у автобуса вывалился двигатель

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости