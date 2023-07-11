Вещи Джеймса Бонда продадут на аукционе за миллионы рублей

Вечерние костюмы и часы Джеймса Бонда продадут на аукционе Bonhams за миллионы рублей

Семья актера Роджера Мура, исполнившего роли Джеймса Бонда в семи картинах, продаст на аукционе Bonhams в Лондоне памятные вещи из фильмов. Соответствующую информацию приводит The Guardian.

Сообщается, что на торги выставлено 180 лотов, которые принадлежали Муру. Среди них два двубортных вечерних костюма, а также посвященные 50-летию Джеймса Бонда часы марки Omega. Упомянутые предметы в среднем оценили в 20-30 тысяч фунтов стерлингов (2,3-3,4 миллиона рублей).

Также в список вошли белые лыжи Lamborghini для соревнований 1980-х годов, цена на которые составит от 500 до 1000 фунтов стерлингов (58-116 тысяч рублей). Помимо этого, покупатели смогут приобрести запонки ювелирного бренда Asprey за 800-1200 фунтов стерлингов (93-139 тысяч рублей), коллекцию шелковых галстуков за 500–1000 фунтов стерлингов (58-116 тысяч рублей), а также дорожный набор для игры в нарды — 100-150 фунтов стерлингов (11-17 тысяч рублей).

Отмечается, что продажа перечисленных вещей приурочена к 50-летию дебюта Мура в роли Бонда в одном из фильмов. Директор отдела оценки и частных коллекций Bonhams Харви Каммел заявил, что аукцион вызовет большой международный интерес. «Еще ни один актер Бонда не выставлял на продажу так много своих вещей. Это уникально», — восхитился он.

Известно, что мероприятие состоится 4 октября текущего года.

В июне сумку Louis Vuitton размером с крупицу соли продали за миллионы рублей. Как сообщали журналисты издания CNN, за созданный американским брендом MSCHF аксессуар, выставленный на аукционе Joopiter, запросили более 63 тысяч долларов (5,4 миллиона рублей).