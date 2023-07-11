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21:18, 11 июля 2023Спорт

На Украине призвали лишить Сергея Бубку госнаград из-за России

В НОК Украины призвали лишить Сергея Бубку госнаград из-за связей с Россией
Сергей Бубка

Сергей Бубка. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Член Национального олимпийского комитета (НОК) Украины скелетонист Владислав Гераскевич в своем Telegram-канале призвал лишить бывшего прыгуна с шестом и президента НОК страны Сергея Бубку государственных наград из-за связей с Россией.

Гераскевич заявил, что инициировал заседание комиссии атлетов НОК Украины, на котором будет обсуждаться лишение Бубки членства в НОК страны, а также лишение его почетного звания Героя Украины и других госнаград. Он добавил, что ждет реакции от НОК страны.

10 июля Bihus.Info выпустило расследование, в котором говорится, что семейная компания Бубки «Монблан» зарегистрировалась в российском реестре юрлиц. Отмечалось, что семья ведет бизнес на территории ДНР.

Бубка — олимпийский чемпион и шестикратный победитель мировых первенств в составе сборных СССР и Украины. В 2013 году он боролся за пост президента Международного олимпийского комитета, но проиграл выборы немцу Томасу Баху.

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    Анастасия Борисова
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