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10:42, 11 июля 2023Ценности

Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку почти за два миллиона рублей

Рэперша Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку Hermès почти за два миллиона рублей

Фото: @iamcardib

Американская рэперша Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку почти за два миллиона рублей. Соответствующую информацию публикует DailyMail.

Звезда опубликовала ряд снимков в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на которых запечатлела дочь в розовом наряде, состоящем из платья с перьями и босоножках на завязках. При этом девочка продемонстрировала сумку в тон наряду.

Известно, что в качестве подарка для дочери Карди Би ее супруг, рэпер Offset, выбрали упомянутый аксессуар люксового бренда Hermès Birkin модели 25 Bag стоимостью 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

В декабре 2022 года американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, подарил дочерям на день рождения автомобили Range Rover за миллионы рублей. Популярный певец преподнес близнецам Д’Лили и Джесси на 16-летие два внедорожника указанной марки черного цвета.

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    Екатерина Ештокина
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