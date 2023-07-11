Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку почти за два миллиона рублей

Рэперша Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку Hermès почти за два миллиона рублей

Американская рэперша Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку почти за два миллиона рублей. Соответствующую информацию публикует DailyMail.

Звезда опубликовала ряд снимков в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), на которых запечатлела дочь в розовом наряде, состоящем из платья с перьями и босоножках на завязках. При этом девочка продемонстрировала сумку в тон наряду.

Известно, что в качестве подарка для дочери Карди Би ее супруг, рэпер Offset, выбрали упомянутый аксессуар люксового бренда Hermès Birkin модели 25 Bag стоимостью 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

В декабре 2022 года американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, подарил дочерям на день рождения автомобили Range Rover за миллионы рублей. Популярный певец преподнес близнецам Д’Лили и Джесси на 16-летие два внедорожника указанной марки черного цвета.

