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17:31, 20 декабря 2022Ценности

Популярный рэпер подарил дочерям на 16-летие два Range Rover за миллионы рублей

Рэпер P. Diddy подарил дочерям на 16-летие автомобили Range Rover за миллионы рублей

Кадр: @diddy

Американский рэпер Шон Комбс, известный под псевдонимом P. Diddy, подарил дочерям на день рождения автомобили Range Rover за миллионы рублей. Об этом сообщает Page Six.

Популярный певец преподнес близнецам Д’Лили и Джесси на 16-летие два внедорожника указанной марки черного цвета. На размещенных кадрах музыкант проводит детей к машинам, после чего девушки обнимают отца и благодарят за сюрприз. Виновницы торжества посетили мероприятие в одинаковых бело-розовых нарядах, состоящих из кроп-топа и брюк.

Известно, что стоимость автомобилей Range Rover варьируется на рынке от 44 до 215 тысяч долларов (от 2,6 до 13,9 миллиона рублей). Журналисты не уточнили модель транспортных средств, которые P. Diddy выбрал в подарок дочерям.

В июле 2021 года рэпер Тимати преподнес дочери Алисе кольцо за десятки миллионов рублей. Украшение бренда Jacob&Co выполнено из белого золота, посередине располагался крупный желтый бриллиант в окружении двух камней меньшего размера. Журналисты отметили, что ювелирное изделие походило на то, что артист вручил победительнице шоу «Холостяк» Екатерине Сафаровой.

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Майя Пономаренко
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