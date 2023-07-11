Эмилия Кларк описала неловкую постельную сцену между Дейенерис и Джоном Сноу

Эмилия Кларк: в день сексуальной сцены с Харингтоном на съемочной площадке был мой брат

Британская актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», описала неловкую постельную сцену с коллегой Китом Харингтоном, который исполнял роль Джона Сноу. О причине смущения на съемках она рассказала фанатам во время выступления на Comic Con, сообщает CinemaBlend.

По словам Эмилии Кларк, в день съемок пикантной сцены, на площадке присутствовал ее родной брат, который должен был снимать происходящее. «Я помню тот день, день нашей сексуальной сцены, и мой брат был там. Он работал в операторском отделе и в тот день был на съемочной площадке», — вспомнила актриса.

Кларк добавила, что пыталась удалить брата со съемочной площадки, чтобы он не наблюдал за происходящим. Однако неизвестно, удалось ли ей это сделать. «Это было буквально как: "Приятель! Ты должен вытащить его отсюда. Ему нельзя здесь находиться"», — рассказала она.

Ранее о процессе съемок постельных сцен в «Игре престолов» рассказывала актриса и комедиантка Джемма Уилан, сыгравшая Яру Грейджой. По ее словам, работа над такими сценами могла превратиться в полный беспорядок.