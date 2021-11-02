Звезда «Игры престолов» раскрыла подробности съемок постельных сцен

Британская актриса и комедиантка Джемма Уилан, сыгравшая Яру Грейджой в сериале «Игра престолов», раскрыла подробности съемок постельных сцен. Интервью с ней опубликовало издание The Guardian.

Во время работы над шоу артистка появилась в двух откровенных эпизодах. В одном из них брат ее героини Теон Грейджой, пока не подозревающий об их родственной связи, едет с Ярой на лошади и засовывает руку ей в штаны. В другой серии персонаж Уилан отправляется в бордель и занимается сексом с девушкой.

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По словам актрисы, работа над такими сценами в «Игре престолов» могла превратиться в полный беспорядок, так как создатели сериала просто включали камеру и просили участников съемок сразу же приступать к игре. При этом актеры всегда внимательно относились друг к другу, утверждает Уилан.

«Была сцена в борделе с женщиной, и она была настолько обнажена, что мы с ней вместе проговаривали, где будет находиться камера, как ей будет комфортнее. А режиссер мог просто сказать: "Укуси ее за грудь, шлепни по заднице и вперед!" Но я всегда обсуждала такие моменты с другими актерами», — отметила артистка.

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