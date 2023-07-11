В концертах Бейонсе и Тейлор Свифт увидели угрозу мировой экономике

CNBC: мировые турне Бейонсе, Тейлор Свифт и Брюса Спрингстина могут усугубить инфляцию

Мировые турне самых популярных артистов, включая поп-исполнителей Бейонсе, Тейлор Свифт, Элтона Джона, а также рок-артиста Брюса Спрингстина и других музыкальных звезд, могут привести к росту глобальной инфляции. Это обусловлено готовностью поклонников приобретать билеты на концерты по самым высоким ценам ради возможности увидеть вживую выступления любимых артистов, сообщает CNBC со ссылкой на экономических аналитиков.

Приезд таких звезд, как британские певцы Гарри Стайлс и Эд Ширан, вызывает огромный ажиотаж по всему миру. Поклонники готовы идти на любые риски, включая высокую стоимость билетов, проезда и проживания в других странах. В итоге многие организаторы и концертные площадки попросту наживаются на любви поклонников музыкальных звезд.

По словам главного экономиста Societe Generale Клауса Баадера, за последнее время цены на ряд услуг, связанных с гастролями мировых звезд, существенно выросли. Речь идет не только о стоимости самих билетов, но даже бокала пива или сидра в барах, расположенных на территории концертных площадок или стадионов. «Дело не только в том, что билеты стали дороже... Ваше пиво, сидр, кока-кола или хот-дог в зале также стали намного дороже», — посетовал он.

В то же время глава отдела исследований шведского Danske Bank Филипп Андерссон заявил, что один только приезд в Стокгольм американской певицы Бейонсе повлиял «очевидным образом» на индекс потребительских цен в скандинавской стране. Стоимость проживания в местных отелях «взлетела до небес» и оказалась гораздо выше традиционного для мая уровня. Поскольку же почти треть гостиничных номеров Швеции сосредоточена в Стокгольме, рост цен оказал влияние на гостиничную индустрию по всей стране.

По словам главного экономиста международной финансовой группы Investec Филипа Шоу, на рост глобальной инфляции может также оказать влияние изменившаяся модель заработка мировых звезд. Если раньше значительная часть их прибыли приходилась на продажи виниловых пластинок и компакт-дисков, то сейчас основную прибыль артистам и их менеджерам приносят глобальные туры. В итоге основной упор делается именно на организацию масштабных выступлений перед многотысячной аудиторией.

Ранее сообщалось о худшем за последние три десятилетия прогнозе будущего мировой экономики. Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), в ближайшие пять лет глобальный ВВП будет расти примерно на три процента, при этом к концу 2023 года показатель составит лишь 2,9 процента. В итоге почти 90 процентов развитых стран столкнутся с замедлением экономического роста до конца декабря.