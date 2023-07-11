Повар зажарил крокодила с яблоком в зубах и возмутил пользователей соцсетей

Daily Star: мексиканский блогер приготовил барбекю из крокодила и возмутил подписчиков

Видео, в котором мексиканский повар и блогер Рехио Паррильеро готовит барбекю из крокодила, возмутило подписчиков и других пользователей соцсетей. Об этом сообщает Daily Star.

На кадрах, опубликованных в интернете, Паррильеро снял с крокодила кожу и вставил ему в зубы яблоко. Затем он замариновал его в специях, зажарил и положил мясо в тако.

В видео повар утверждает, что приготовленный им вид рептилий не находится под угрозой исчезновения и употребляется в пищу. «Этот крокодил из Табаско. Его мясо съедобно. Во многих районах Мексики и в некоторых штатах США употребление крокодилов в пищу очень распространено», — поясняет он.

Действия Паррильеро возмутили пользователей соцсетей. «Рептилии несъедобны, независимо от приведенных вами аргументов», — написал один из них. Другой указал на статью мексиканского уголовного кодекса, согласно которой человек, незаконно охотящийся на рептилий, может быть осужден на срок до девяти лет. Нашлись и те, кто счел употребление в пищу мяса рептилий нормальным.

Позже стало известно, что приготовленная Паррильеро рептилия — центральноамериканский крокодил, который в Мексике находится под защитой. Каким образом повару удалось приобрести животное, неизвестно.

Британская благотворительная организация World Land Trust сообщает, что в 1940-х и 1950-х годах этот вид рептилий едва не истребили из-за ценной кожи. Сейчас охота на центральноамериканских крокодилов запрещена, и их популяция постепенно восстанавливается. Пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении Паррильеро. В случае, если будет установлено, что он нарушил закон, ему грозит от одного до девяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что мэр города Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака Виктор Уго Соса женился на крокодиле. Считается, что таким «брачным союзом» жители могут задобрить богов, чтобы те обеспечили их дождями, хорошим урожаем, миром и спокойствием.