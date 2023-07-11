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20:40, 11 июля 2023Силовые структуры

23-летняя россиянка попала под следствие за секс с 14-летним школьником

Следователи возбудили дело в отношении 23-летней жительницы Воронежа за секс с 14-летним

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело в отношении 23-летней жительницы Воронежа за интимную связь с 14-летним школьником. Об этом сообщает «КП».

По данным издания, россиянка два года назад совратила подростка, когда жила в Ростове-на-Дону. Они познакомились в интернете и встречались в квартире подозреваемой.

С заявлением о совращении ребенка в правоохранительные органы обратились родственники мальчика, когда узнали от него о случившемся. Жительница Воронежа попала под следствие по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

8 июля сообщалось, что в Урюпинске задержали 51-летнего санитара психбольницы, которого подозревают в изнасиловании троих мальчиков 11-12 лет. В полицию заявила мать 11-летнего школьника. Мальчик не знал имени насильника, но смог примерно объяснить, где тот живет. В результате оперативной работы были обнаружены другие пострадавшие — двое мальчиков 12 лет.

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    Любовь Ширижик
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