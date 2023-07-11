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15:57, 11 июля 2023Бывший СССР

Снятый в Тель-Авиве с самолета «ветеран ВСУ» оказался пострадавшим в ДТП

В МИД Украины сообщили, что снятый с самолета «ветеран ВСУ» оказался пострадавшим в ДТП

Фото: Hanson Lu / Unsplash

В МИД Украины сообщили, что снятый с самолета компании WizzAir «ветеран» Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался пострадавшим в ДТП, который потерял ногу много лет назад. Об этом пишет Страна.ua.

10 июля в аэропорту Тель-Авива с самолета WizzAir в Варшаву сняли украинца с инвалидностью, который заявил, что он ветеран ВСУ. Так как у него протез, то он не мог сидеть на своем месте. Как сообщает украинское издание РБК-Украина со ссылкой на заявление WizzAir, мужчина стал вести себя неадекватно и его заставили покинуть рейс.

Издание пишет, что мужчина плакал и кричал «Как я попаду домой?» С собой у него был только рюкзак с подарками родным.

На следующий день 11 июля украинский МИД выяснил, что мужчина не служил в ВСУ и не участвовал в боевых действиях. Ногу он потерял в аварии много лет назад.

Тем не менее в украинском МИД ожидают извинения от компании WizzAir и требуют провести служебное расследование. В дипломатическом ведомстве пообещали держать вопрос на контроле.

Ранее выяснилось, что в Финляндии украинские беженцы отказываются работать из-за опасений лишиться соцпособий. С такими жалобами выступили финские фермеры

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    Александр Слабиев
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