Yle: украинские беженцы отказываются работать из-за опасений лишиться соцпособий

Все чаще украинские беженцы отказываются заниматься сезонными работами по сбору ягод в городах Финляндии из-за опасений лишиться соцпособий. С жалобами выступили финские фермеры, передает телерадиокомпания Yle.

«Украинцы, возможно, и работали в Финляндии в предыдущие годы, но сейчас некоторые не хотят работать сезонно, потому что это может повлиять на получение денег», — цитирует издание слова фермеров.

В свою очередь, местный депутат Миа Лайхо заявила, что работать в стране должно быть выгоднее, чем просто жить на пособие. Политик призвала скорее принять соответствующие государственные решения для урегулирования данного вопроса.

По информации Миграционной службы Финляндии, после начала спецоперации более 58 тысяч украинцев подали заявления о предоставлении временного убежища в стране.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. Журналисты писали, что за некоторую сумму мигранты готовы принять любую сторону конфликта. При этом отмечалось, что деструктивная сторона для украинцев более привлекательна.

В свою очередь, польский обозреватель Макер Галаш рассказал, что, открыв границы для украинских беженцев, власти страны распахнули ворота в ад.