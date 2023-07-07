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03:00, 7 июля 2023Мир

Украинских беженцев уличили в заработке на беспорядках во Франции

NDP: украинские беженцы участвовали в массовых беспорядках во Франции за деньги

Украинские беженцы принимали активное участие в массовых беспорядках во Франции за деньги. Об этом заявил обозреватель Макер Галаш в своей новой статье для Niezalezny Dziennik Polityczny.

По словам журналистам, во время беспорядков во Франции украинцы принимают активное участие в так называемых «проплаченных боях». Автор статьи утверждает, что за деньги беженцы готовы принять любую сторону конфликта. «Но деструктивная сторона, конечно, более привлекательна для любого бандеровского активиста», — указал он.

Ранее сообщалось, что протестующие во Франции разгромили более 240 учебных заведений в ходе беспорядков, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего подростка. Уточнялось, что 60 заведений были сильно повреждены, а десять были частично или полностью разрушены.

Бывший начальник Главного управления внешней разведки страны (DGSE) Пьер Брошан считает, что народные протесты и уличные беспорядки в стране начались в результате массовой миграции.

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    Екатерина Подвигина
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