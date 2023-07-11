Россиянам раскрыли способы убрать жир внизу живота

Гимнастка Самира Мустафаева: ежедневная получасовая тренировка уменьшит лишний вес

Мастер спорта по художественной гимнастике и двукратный бронзовый призер чемпионата мира Самира Мустафаева раскрыла действенные способы убрать жир внизу живота. Ее комментарий публикует «Газета.ru».

По словам спортсменки, эффективным методом достичь подтянутой фигуры станет ежедневная получасовая тренировка. «Диет или тренировок, которые помогли бы избавиться от жира в определенном месте, нет. Разумнее будет сфокусироваться на общей потере веса, следить за питанием и добавить регулярную физическую активность. Снижение веса возможно только при дефиците калорий. Комбинация из регулярных тренировок и сбалансированного питания позволит вам достичь прекрасных результатов», — пояснила она.

Помимо этого, Мустафаева рассказала, что упражнение «планка» способствует укреплению мышц и уменьшению лишнего веса. «Работать нужно со всеми мышцами живота — как с "верхним", так и с "нижним" прессом. Полезными также будут различные варианты скручиваний, подъемы ног лежа и упражнение "велосипед". Важно правильно дышать: на выдохе поднимайте ноги или корпус, на вдохе — опускайте», — уточнила гимнастка.

В заключение специалистка посоветовала заниматься йогой, чтобы дополнительно растягивать мышцы.

Ранее пищевой технолог и фитнес-нутрициолог Мария Сафина назвала россиянам оптимальную частоту питания для похудения. Так, для того чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо есть по три-четыре раза в день. При этом медик посоветовала делать это в определенные часы, учитывая интервал в 30 минут.