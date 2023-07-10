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15:47, 10 июля 2023Ценности

Россиянам назвали оптимальную частоту питания для похудения

Нутрициолог Мария Сафина посоветовала россиянам для похудения есть три-четыре раза в день

Фото: Dan DeAlmeida / Unsplash

Пищевой технолог и фитнес-нутрициолог Мария Сафина назвала россиянам оптимальную частоту питания для похудения. Рекомендациями на данную тему она поделилась в YouTube-шоу психолога Альберта Сафина.

Так, для того чтобы избавиться от лишних килограммов, необходимо есть по три-четыре раза в день. При этом медик посоветовала делать это в определенные часы, учитывая интервал в 30 минут. «В будущем это даст вашей ферментативной системе бонус. Так, зная, что с 15:00 до 15:30 вы обедаете, они будут активироваться и будут лучше перерабатывать пищу», — объяснила она.

Специалист уточнила, что при таком режиме нужно соблюдать дефицит калорий и ориентироваться на чувство голода. Также Сафина отметила, что баланс надо соблюдать с помощью упомянутого получасового интервала. Это поможет справиться с перееданием на фоне голода и не сорваться на вредную пищу из-за пробуждения аппетита.

В июне врач-терапевт Екатерина Ладыгина назвала россиянкам еду для сжигания жира. По мнению доктора, в рацион, особенно летом, необходимо включить имбирь и грейпфрут, который можно запекать в духовке.

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    Мария Винар
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