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15:40, 11 июля 2023Мир

Байден пообещал родителям Гершковича сделать все для его возвращения

Байден пообещал родителям журналиста WSJ Гершковича сделать все для его возвращения в США

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал родителям арестованного в России и обвиненного в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича сделать все возможное для его возвращения домой. Об этом сообщила его мать Элла Милман в интервью телеканалу ABC.

«Президент Байден говорил с нами и дал нам обещание сделать все возможное. Сказал нам, что понимает нашу боль», — заявила она.

Милман также рассказала о встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Она отметила, что политик показал им карточку с именами «всех незаконно задержанных американцев во всем мире» и пообещал родителям журналиста, что не успокоится, пока все имена не будут вычеркнуты из его карточки.

Ранее газета WSJ сообщила, что США рассматривают возможность обмена задержанных по всему миру по подозрению в шпионаже россиян на арестованных в России американцев, включая Эвана Гершковича.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

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    Семен Александров
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