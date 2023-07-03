В США предложили способ обмена Гершковича на подозреваемых в шпионаже россиян

В Вашингтоне рассмотрят обмен задержанных по всему миру россиян на журналиста Гершковича

США рассматривают возможность обмена задержанных по всему миру по подозрению в шпионаже россиян на арестованных в России американцев, включая журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича. Об этом пишет газета WSJ со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным издания, «официальные лица США заявили, что они взаимодействуют со странами, удерживающими российских граждан, и готовы включить таких заключенных в сделку, направленную на освобождение американцев». Отмечается, что «в их число входит репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович».

Источники WSJ сообщили, что наиболее вероятными кандидатами для обмена с российской стороны могут быть Сергей Черкасов, осужденный за шпионаж и мошенничество в Бразилии, а также задержанный в Норвегии по подозрению в незаконной разведке Михаил Микушин. Оба россиянина имели бразильское гражданство, указывает WSJ.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Ранее в марте 2023 года власти США предъявили Черкасову обвинения в шпионаже в интересах иностранного государства, а также мошенничестве, в том числе банковском и визовом. В Вашингтоне считают его сотрудником российской разведки, приписывают попытки действовать в Штатах «в качестве агента иностранной державы» под именем гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры.