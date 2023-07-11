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11:36, 11 июля 2023Силовые структуры

Россиянина задержали по делу о госизмене за финансирование украинских веонных

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Пермского края по делу о госизмене за финансирование ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Пермского края, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, россиянин, работающий в одном из банков, оказывал финансовую поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он перевел деньги на счет украинской организации для того, чтобы она закупила беспилотники, тепловизоры и другую технику для украинских военных.

Своими действиями мужчина причинил ущерб безопасности России. В отношении россиянина возбудили дело. Сейчас с ним проводят следственные действия.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд приговорил 71-летнего профессора МФТИ Голубкина к 12 годам за госизмену.

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    Владимир Шарапов
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