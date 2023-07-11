Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:03, 11 июля 2023Наука и техника

Выявлено новое направление лечения потери слуха из-за старения

ELife: выявлен процесс восстановления слуховых клеток

Фото: Mark Paton / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии выявили процесс восстановления волосковых клеток после повреждения слуха. Открытие позволит сформировать новое направление профилактики и лечения потери слуха, причем даже если это произошло из-за старения. Результаты работы опубликованы в журнале eLife.

Волосковые клетки выстилают поверхность внутреннего уха и обеспечивают человеку слух и чувство равновесия. Вытянутые структуры клеток напоминают волоски и являются своеобразными антеннами для улавливания колебаний звуковых волн.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Ранее считалось, что при повреждении эти клетки погибают и не восстанавливаются. Однако теперь специалистам удалось доказать обратное.

При воздействии сильного шума волосковые клетки травмируются различными способами, в том числе через повреждение основания, состоящего из актина. Также эти клетки вырабатывают белок XIRP2, который может реагировать на повреждение ядер. В ходе исследования команда обнаружила, что XIRP2 получает сигнал о наличии повреждения, а затем мигрирует к месту травмы для восстановления основания новым актином.

В будущем планируется провести дополнительные испытания, которые будут направлены на изучение восстановления ядер волосковых клеток. Понимание этого процесса поможет разработать новые способы борьбы с потерей слуха. Кроме того, исследование механизмов слуха может пригодиться при лечении болезни Альцгеймера и других деменций.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк объяснил падение курса рубля

    «Самолет Судного дня» прилетел в Вильнюс вслед за Байденом

    Блогерша нашла дешевую замену кондиционеру для стирки

    Стало известно о реальных целях США в конфликте на Украине

    В Венгрии раскрыли позицию по вступлению Швеции в НАТО

    В России предупредили Европу о последствиях в случае эскалации вокруг Украины

    Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

    На бывших позициях ВСУ в ЛНР нашли более полутора тысяч боеприпасов

    Россиянам назвали правильный способ хранить продукты в холодильнике

    Аналитик рассказал о способе накопить деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости