Выявлено новое направление лечения потери слуха из-за старения

ELife: выявлен процесс восстановления слуховых клеток

Ученые из Медицинской школы Университета Вирджинии выявили процесс восстановления волосковых клеток после повреждения слуха. Открытие позволит сформировать новое направление профилактики и лечения потери слуха, причем даже если это произошло из-за старения. Результаты работы опубликованы в журнале eLife.

Волосковые клетки выстилают поверхность внутреннего уха и обеспечивают человеку слух и чувство равновесия. Вытянутые структуры клеток напоминают волоски и являются своеобразными антеннами для улавливания колебаний звуковых волн.

Ранее считалось, что при повреждении эти клетки погибают и не восстанавливаются. Однако теперь специалистам удалось доказать обратное.

При воздействии сильного шума волосковые клетки травмируются различными способами, в том числе через повреждение основания, состоящего из актина. Также эти клетки вырабатывают белок XIRP2, который может реагировать на повреждение ядер. В ходе исследования команда обнаружила, что XIRP2 получает сигнал о наличии повреждения, а затем мигрирует к месту травмы для восстановления основания новым актином.

В будущем планируется провести дополнительные испытания, которые будут направлены на изучение восстановления ядер волосковых клеток. Понимание этого процесса поможет разработать новые способы борьбы с потерей слуха. Кроме того, исследование механизмов слуха может пригодиться при лечении болезни Альцгеймера и других деменций.