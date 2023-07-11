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16:40, 11 июля 2023Экономика

Индия ступит на новое поле конкуренции с Китаем

Bloomberg: Tata Group планирует стать первым производителем iPhone в Индии

Фото: Bobby Yip / Reuters

Крупнейший индийский конгломерат Tata Group близок к заключению сделки о покупке завода-поставщика Apple, что позволит ему стать первым производителем iPhone в стране. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

По данным издания, переговоры о приобретении фабрики Wistron Corp. стоимостью более чем 600 миллионов долларов займут около года. На предприятии, где работает более 10 000 сотрудников, собирают последнюю модель смартфона, iPhone 14. За второй квартал 2023 года завод экспортировал iPhone из Индии на сумму почти 500 миллионов долларов.

Сейчас Apple производит от пяти до семи процентов своих iPhone в Индии. Приобретение фабрики крупной корпорацией позволит стране ступить на новое поле конкуренции с Китаем, а также поможет американской компании диверсифицировать свои производства за пределами КНР. О переносе части сборочных предприятий из Китая Apple задумалась после введенные в стране жестких антиковидных ограничений и ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином.

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По словам источников, для получения государственных финансовых стимулов Wistron должен отгрузить продукции на сумму не менее 1,8 миллиарда долларов в течение финансового года (до марта 2024 года). Также завод должен утроить штат работников, и Tata намерена выполнить эти обязательства.

Tata Group — конгломерат с более чем 155-летней историей. В его состав входят 114 компаний и филиалов в 8 секторах бизнеса, в которых работает около 935 тысяч сотрудников.

Ранее инвестиционный банк Goldman Sachs спрогнозировал, что Индия может стать второй по величине экономикой в мире к 2075 году, а ВВП страны вырастет до 52,5 триллиона долларов. В настоящее время она занимает пятую строчку, уступая Германии, Японии, Китаю и США.

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