Хроническое воспаление назвали ключевым фактором старения

Эпидемиолог Спектор: воспаление приводит к поражению органов и старению

Хроническое воспаление связано почти с каждым заболеванием и считается ключевым фактором старения, считает профессор генетической эпидемиологии в Королевском колледже Лондона Тим ​​Спектор. Его мнение и позицию других специалистов приводит The Guardian.

По словам Спектора, хроническое воспаление, в отличие от острого воспалительного процесса, протекает почти безболезненно, однако грозит серьезными последствиями для организма. Оно нарушает ход внутренних процессов, приводит к поражению тканей и органов, а также ускоряет старение.

Гастроэнтеролог Шилпа Равелла назвала образ жизни и окружающую среду источником хронического воспаления. Она объяснила, что этот процесс запускает иммунная система, которая, защищая организм от вредных бактерий, реагирует на раздражители. По мнению, Равеллы, такими раздражителями могут быть некоторые вещества, встречающиеся в обработанных продуктах или загрязненном воздухе. Также развитию воспаления способствует длительный стресс и отсутствие физических нагрузок.

Диетолог Санни Патель посоветовал начинать борьбу с хроническим воспалением с нормализации работы кишечника и желудка. Он предложил свести к минимуму потребление обработанных продуктов и отдать предпочтение овощам, фруктам, зелени, морепродуктам и мясу. Полезно также заняться спортом: он поможет справиться со стрессом и ожирением — самой явной причиной хронического воспаления.

Ранее диетолог Ольга Деккер подсказала способ похудеть без диет. Она посоветовала заниматься силовыми видами спорта и кардионагрузками.