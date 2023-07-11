Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:10, 11 июля 2023Бывший СССР

Российский вертолет уничтожил бронетехнику ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны РФ показало видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что экипаж ликвидировал боевую бронированную машину украинской армии с десантом. В ходе уничтожения бронемашины ВСУ использовалась управляемая ракета.

Ранее в сети появилось видео поражения колонны бронетехники украинской армии на артемовском направлении. Удары наносились противотанковыми управляемыми ракетами 58-го отдельного батальона специального назначения.

10 июля появилось видео, на котором американский бронированный автомобиль HMMWV подорвался на мине во время попытки атаковать Вооруженные силы России на запорожском направлении.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    Франция передала Украине дальнобойные ракеты. Смогут ли они изменить ход СВО?

    Модель отстранили от конкурса красоты из-за избиения девушки

    Германия сообщила о новых данных в расследовании о взрыве на «Северных потоках»

    Страдающая от беспрецедентной засухи страна обвинила Google в «воровстве» воды

    Московские врачи восстановили девочке руку после нападения льва

    В «Совете отцов» оценили идею ввести «Отцовские карты»

    Зеленский прибыл на саммит НАТО

    Шойгу посетил российский регион и проверил выполнение гособоронзаказа

    Стилист перечислил россиянам способы восстановить волосы после отпуска

    Один из снявших скальп с россиянина из-за прически юношей признал вину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости