Появилось видео уничтожения колонны ВСУ на артемовском направлении

Военкор Котенок опубликовал видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ с помощью ПТУР

Появилось видео уничтожения колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Соответствующий ролик опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

На видео показано поражение техники с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 58 отдельного батальона специального назначения. Судя по мощной детонации, российским военным удалось уничтожить в том числе и машину снабжения с боеприпасами.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники вертолетом Ка-52 на запорожском направлении. Экипаж смог зафиксировать выдвижение боевой машины ВСУ и нанес по ней удар. Для поражения цели использовалась управляемая ракета.