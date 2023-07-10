Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:20, 10 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения колонны ВСУ на артемовском направлении

Военкор Котенок опубликовал видео уничтожения колонны бронетехники ВСУ с помощью ПТУР

Появилось видео уничтожения колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Соответствующий ролик опубликовал в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

На видео показано поражение техники с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР) 58 отдельного батальона специального назначения. Судя по мощной детонации, российским военным удалось уничтожить в том числе и машину снабжения с боеприпасами.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники вертолетом Ка-52 на запорожском направлении. Экипаж смог зафиксировать выдвижение боевой машины ВСУ и нанес по ней удар. Для поражения цели использовалась управляемая ракета.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Названо число привлеченных Украиной иностранных наемников с начала СВО

    Суд отправил в СИЗО напавших с зеленкой на адвоката Пономареву россиян

    Борьбе со свалками в России предрекли провал

    Создан эффективный сборщик воды для пустыни

    На Западе усомнились в расширении НАТО на Украину и Швецию по итогам саммита

    Мужчина вышел из комы после решения о передаче его органов для трансплантации

    Сельский глава за взятку помог осужденному к обязательным работам и получил срок

    Совет Украина — НАТО назвали иллюзией членства в альянсе

    Актрису Зоидову бросил возлюбленный из-за постельной сцены в «Короле и шуте»

    Маэстро Понасенков высказался о смерти пострадавшего в конфликте с ним мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости