Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники

Минобороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники вертолетом Ка-52

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники вертолетом Ка-52 на запорожском направлении. Экипаж смог зафиксировать выдвижение боевой машины Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес по нему удар.

Для поражения цели использовалась управляемая ракета.

Ранее появилось видео, на котором американский бронированный автомобиль HMMWV подорвался на мине во время попытки атаковать Вооруженные силы России на запорожском направлении.

При этом, судя по английской речи, в пораженной машине находились иностранные наемники. На кадрах можно увидеть, как бронеавтомобиль едет по полю, а затем происходит сильный взрыв.