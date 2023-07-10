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10:56, 10 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео подрыва американской бронемашины в попытке атаковать ВС РФ

Военкор Руденко показал видео подрыва американской бронемашины в попытке атаковать ВС РФ

Американский бронированный автомобиль HMMWV (Humvee) подорвался на мине во время попытки атаковать Вооруженные силы России (ВС РФ) на запорожском направлении. Военный корреспондент Андрей Руденко показал видео произошедшего в своем Telegram-канале.

«В бронемашине находились западные наемники, это слышно по английской речи», — добавил он. На кадрах можно увидеть, как бронеавтомобиль едет по полю, а затем происходит сильный взрыв. Осколки от американского HMMWV разлетелись в стороны, вокруг бронемашины поднялся густой черный дым.

Ранее Минобороны России опубликовало видео уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставляемой западными союзниками Киева. На записи показан подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами по меньшей мере 10 единиц техники ВСУ.

8 июля стало известно об уничтожении шведской бронемашины пехоты CV9040C в зоне спецоперации. Как сообщалось, технику подбила российская артиллерия на участке боевых действий Сватово-Кременная.

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    Кристина Есикова
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