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16:25, 8 июля 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении «самой мощной БМП НАТО» в зоне СВО

Mash: в зоне СВО впервые была уничтожена самая мощная БМП НАТО CV9040C

В зоне СВО впервые была уничтожена шведская бронемашина пехоты CV9040C. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash назвал эту модель техники «самой мощной БМП НАТО».

По данным издания, бронемашина была подбита российской артиллерией на участке боевых действий Сватово-Кременная. Всего Украина получила от своих партнеров 50 таких БМП.

О том, кто из российских военных получил награду за уничтоженную технику, не сообщается.

Ранее на видео попало уничтожение российскими дронами-камикадзе техники и склада ВСУ. Камера запечатлела работу БПЛА военных из Южной группировки войск Вооруженных сил России в Луганской народной республике.

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    Марк Леонов
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