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12:21, 9 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения поставляемой Западом бронетехники ВСУ

Минобороны РФ показало видео уничтожения поставляемой Западом бронетехники ВСУ

Появились кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставляемой Западом. Видео опубликовало Минобороны России (МО РФ).

Так, на кадрах показан подрыв на минах и уничтожение российскими артиллеристами по меньшей мере 10 единиц техник ВСУ, в том числе западного производства.

Ранее в июле Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах видно, как экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52, вскрыв выдвижение техники ВСУ, атаковал бронеобъект высокоточным оружием.

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    Фариза Бацазова
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