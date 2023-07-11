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23:33, 11 июля 2023Россия

В Совбезе РФ призвали ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО

Медведев: если отказ киевской группировки от НАТО невозможен, ее придется ликвидировать
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Одна из целей специальной военной операции (СВО) на Украине — отказ Киева от вступления в НАТО, если отказ киевской группировки от членства в Североатлантическом альянсе невозможен, придется ее ликвидировать, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик прокомментировал решения саммита НАТО в Вильнюсе. Медведев указал, что СВО будет продолжена с прежними целями. Он призвал ликвидировать киевскую группировку из-за стремления в НАТО.

«Одна из целей — отказ киевской нацистской группировки от членства в НАТО, на чем мы настаивали с самого начала (что невозможно)», — указал он.

В заявлении стран НАТО говорится, что государства признают место Украины в составе альянса и поддерживают ее право выбирать собственные механизмы безопасности.

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    Марина Совина
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