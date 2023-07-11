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15:39, 11 июля 2023Россия

Раскрыта судьба родившегося у 11-летней россиянки ребенка

Новосибирский Минздрав: ребенок 11-летней россиянки уже окончил четвертый-пятый класс

Фото: Aditya Romansa / Unsplash

Ни в 2022-м, ни в 2023 году 11-летние россиянки не становились матерями в Новосибирской области. Подобный случай был около 10 лет назад. Об этом заявили в Telegram-канале Минздрава Новосибирской области.

«Заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина рассказала о том, что более 10 лет назад в Новосибирской области был такой случай», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По их данным, ребенок, родившийся у 11-летней россиянки около 10 лет назад, уже окончил четвертый-пятый класс.

О том, что 11-летняя девочка стала матерью ранее сообщили «МК-Новосибирск» со ссылкой на региональный Минздрав, однако год, когда произошло это событие, не уточнялся. Отмечается, что школьница родила здорового ребенка. В ведомстве добавили, что около десяти жительниц Новосибирской области в возрасте от 15 до 17 лет ежегодно становятся матерями.

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    Никита Абрамов
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