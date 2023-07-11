Убийство экс-капитана подлодки «Краснодар» произошло около субмарины 1954 года

RT: экс-капитана подлодки «Краснодар» Ржицкого убили в 300 метрах от субмарины 1954 года

Убийство бывшего капитана подлодки «Краснодар» и замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого произошло в 300 метрах от субмарины проекта А615 1954 года, которая поставлена на вечный прикол в краснодарском парке 30-летия Победы. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По информации собеседника агентства, Ржицкий хорошо знал мэра города и других чиновников администрации. Ранее, до выхода на пенсию со службы, он жил в Севастополе.

Ранее Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту убийства замглавы отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира российской подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

10 июля сообщалось, что в Краснодаре неизвестный киллер застрелил замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Он подкараулил бывшего 42-летнего командира подлодки «Краснодар», когда тот отправился на утреннюю пробежку возле спорткомплекса «Олимп». По данным издания Baza, злоумышленник на протяжении долгого времени следил за Ржицким.