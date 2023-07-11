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04:37, 11 июля 2023Путешествия

Названы самые дешевые курорты этим летом

«РГ»: турэксперт Кузнецов назвал Ейск самым дешевым курортом этим летом

Фото: Unsplash

Стоимость размещения на курортах России в текущем сезоне выросла в среднем на 15 процентов по сравнению с прошлым летом. Об этом рассказал гендиректор сервиса «Суточно.ру» Юрий Кузнецов в беседе с «Российской газетой».

По словам Кузнецова, сильнее всего цены увеличились в Новороссийске — на 33 процента (до 3217 рублей за сутки), а также в Лазаревском — на 27 процентов (до 3740 рублей) и Витязеве — на 19 процентов (до 3248 рублей).

Кроме того, стоимость аренды выросла также в Сириусе — на 15 процентов (до 5845 рублей), Геленджике и Адлере — на 15 процентов (до 4756 и 4388 рублей соответственно), а также Светлогорске, Пятигорске, Зеленоградске. В то же время, цены упали в Севастополе, Ялте, Ейске — от 7 до 17 процентов, отметил турэксперт.

Ранее россиянам предложили альтернативу переполненной туристами Анапе — курорты Северного Кавказа и Алтай.

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    Юлия Мискевич
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