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17:13, 11 июля 2023Интернет и СМИ

Пранкеры Вован и Лексус раскрыли подробности беседы с Киссинджером

Вован и Лексус заявили, что связаться с Генри Киссинджером им помог Жак Аттали

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) раскрыли подробности разговора с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, которому они звонили от лица президента Украины Владимира Зеленского. Их комментарий публикуют «Известия».

Пранкеры рассказали, что связаться с политиком им помог бывший советник президента Франции Жак Аттали. «Мне интересно, что будет с господином Аттали за то, что он так подставил Киссенджера и других политиков», — отметил Кузнецов. Он добавил, что после их беседы Киссинджер сообщил президенту США Джо Байдену, что разговаривал с Зеленским.

«Конечно, к нему (Киссинджеру — прим. «Ленты.ру») неоднозначное отношение, но, как ни крути, это историческая личность, влияющая на международную политику», — заявил Кузнецов. По его словам, бывший госсекретарь до сих пор дает советы политическим деятелям разных стран, в том числе президентам.

Вован и Лексус опубликовали запись разговора с Киссинджером утром 11 июля. В беседе с ними политик сообщил, что главы европейских государств выступают против вступления Украины в НАТО. Он также отметил, что этот «вопрос требует тщательного изучения».

В том же разговоре бывший госсекретарь признал, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стоит Украина.

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    Мария Большакова
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