Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:14, 11 июля 2023Россия

МЧС рассказало о поисках пропавшей в Приморском крае группы с детьми

Специалисты МЧС РФ с беспилотниками ищут пропавшую тургруппу с детьми в Приморском крае
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Денис Абрамов / ТАСС

МЧС России организовало поиски пропавшей без вести туристической группы в Пермском крае. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«В готовности находится вертолет Ми-8. Из Казани до места поисков ему предстоит преодолеть 600 километров», — говорится в заявлении ведомства.

О том, что группа из 22 туристов пропала во время сплава по реке Усьве, стало известно ранее 11 июля. В составе группы 11 взрослых и 11 детей. По маршруту они должны были вернуться в поселок Средняя Усьва 9 июля, но на место стоянки не приплыли.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Генсек НАТО прокомментировал передислокацию ЧВК «Вагнер» в Белоруссию

    Следователя по делу блогера Лерчек заподозрили в сговоре и отстранили

    От МОК потребуют перепроверить допинг-тест Сотниковой с Олимпиады-2014

    В Белом доме заявили о провале ВСУ без поставок кассетных боеприпасов

    Раскрыты эффективные способы погладить белье без утюга

    Европейцев призвали спать с закрытыми окнами из-за токсичного газа

    Популярный российский комик обратился к Дурову из-за мошенников в Telegram

    Турист-подросток выбил свое имя на памятнике ЮНЕСКО XIII века и угодил в полицию

    МЧС рассказало о поисках пропавшей в Приморском крае группы с детьми

    Гид рассказал о непроходимом участке на пути пропавших в Пермском крае туристов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости