МЧС рассказало о поисках пропавшей в Приморском крае группы с детьми

Специалисты МЧС РФ с беспилотниками ищут пропавшую тургруппу с детьми в Приморском крае

МЧС России организовало поиски пропавшей без вести туристической группы в Пермском крае. Об этом рассказала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

На поиски следуют пожарно-спасательные подразделения МЧС России с беспилотниками, а также добровольцы Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

«В готовности находится вертолет Ми-8. Из Казани до места поисков ему предстоит преодолеть 600 километров», — говорится в заявлении ведомства.

О том, что группа из 22 туристов пропала во время сплава по реке Усьве, стало известно ранее 11 июля. В составе группы 11 взрослых и 11 детей. По маршруту они должны были вернуться в поселок Средняя Усьва 9 июля, но на место стоянки не приплыли.