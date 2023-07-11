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22:34, 11 июля 2023Россия

Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами

Медведев призвал расчехлять арсенал России после обстрела Токмака кассетными боеприпасами
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал обстрел Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — призвал политик.

Об обстреле города ранее сообщили оперативные службы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины.

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    Марина Совина
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