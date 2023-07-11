Медведев прокомментировал обстрел Токмака кассетными боеприпасами

Медведев призвал расчехлять арсенал России после обстрела Токмака кассетными боеприпасами

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал обстрел Токмака в Запорожской области кассетными боеприпасами.

«Сообщили, что Токмак обстрелян кассетными боеприпасами. Значит, пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия», — призвал политик.

Об обстреле города ранее сообщили оперативные службы. Попадания были зафиксированы в районе птицефабрики и на выезде из Токмака в сторону Васильевки. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу пригрозил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву российские войска будут вынуждены использовать в ответ аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины.

