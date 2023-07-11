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13:33, 11 июля 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении

Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Военное ведомство предоставило видео журналистам «Ленты.ру».

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 полностью уничтожил боевую бронированную машину ВСУ ударом управляемой ракеты.

Ранее в сети появилось видео поражения колонны бронетехники украинской армии на артемовском направлении. Удары наносились противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 58 отдельного батальона специального назначения.

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    Алевтина Запольская
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