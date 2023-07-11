Появилось видео уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на южнодонецком направлении
Министерство обороны России показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Военное ведомство предоставило видео журналистам «Ленты.ру».
Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 полностью уничтожил боевую бронированную машину ВСУ ударом управляемой ракеты.
Ранее в сети появилось видео поражения колонны бронетехники украинской армии на артемовском направлении. Удары наносились противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) 58 отдельного батальона специального назначения.