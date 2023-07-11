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15:53, 11 июля 2023Россия

В России отреагировали на решение Франции передать Украине дальнобойные ракеты

Депутат Швыткин: ВС РФ готовы отразить удары ракет дальнего радиуса действия
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Озвученное президентом Франции Эммануэлем Макроном решение страны передать Украине ракеты дальнего действия создает угрозу мирному населению, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что российская оборона в любом случае готова отразить удары дальнобойных ракет.

«Говорить о том, что это будет нести какой-то коренной перелом в проведении специальной военной операции в пользу ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»), тоже не приходится. Наши Вооруженные силы (ВС) готовы к отражению ударов со стороны ракет разных типов дальнего действия», — считает Швыткин.

По мнению парламентария, России необходимо предотвратить использование этих ракет.

«Мы должны предпринимать не только ответные меры, мы должны действовать на упреждение. Превентивные действия должны быть, которые бы не позволили в дальнейшем наносить удары по нашим Вооруженным силам», — добавил депутат.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита НАТО в Вильнюсе сообщил, что Париж намерен поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. «Мы приняли решение передать новые ракеты, которые позволят наносить удары на большом расстоянии», — сказал французский лидер, при этом не уточнив, о каких именно ракетах идет речь.

Позднее сообщалось, что Киев пообещал Парижу, что не будет использовать ракеты дальнего радиуса действия Scalp для ударов по российской территории. В заявлении указано, что их обещают применять только в пределах «международно признанных границ» Украины. Уточнялось, что Франция не считает поставку новых ракет эскалацией конфликта.

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    Кирилл Садовский
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