Минобороны рассказало об уничтоженной западной технике на донецком направлении

Минобороны: на донецком направлении ВСУ потеряли западную САУ радиолокационную станцию

В ходе боев на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли СУА Krab польского производства и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские подразделения понести потери при попытке прорвать российские рубежи обороны. За сутки ВСУ предприняли девять атак на указанном направлении, уточнил представитель военного ведомства.

Также ВСУ потеряли гаубицу Д-20, несколько единиц бронетехники и до 250 военнослужащих.

Помимо этого, Минобороны сообщило о сбитии двух украинских штурмовиков Су-25 в небе над Херсонской областью. Оба самолеты были уничтожены российскими средствами противовоздушной обороны.