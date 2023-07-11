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11:40, 11 июля 2023Ценности

Популярная модель показала фигуру в белье и восхитила фанатов

Австралийская модель Габриэль Эпштейн показала подтянутую фигуру в розовом комплекте белья

Фото: @perazna / @gabbyepstein

Популярная австралийская модель Габриэль Эпштейн показала подтянутую фигуру в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3 миллиона подписчиков.

29-летняя манекенщица снялась в ярко-розовом комплекте белья, состоящем из корсета и трусов на низкой посадке, с цветочным принтом. При этом звезда собрала волосы в небрежный пучок и нанесла на лицо макияж в нейтральных оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала массивные серьги-кольца.

Поклонники оценили внешний вид Эпштейн в комментариях под постом, который набрал более 25 тысяч лайков. «Вам нет равных!», «Потрясающая», «Ангел», «Очень красивая», «Идеальная», — написали они.

Ранее в июле Габриэль Эпштейн показала внешность в черном кружевном комплекте во время съемки. Помимо этого, она примерила чулки и туфли-лодочки на высоком каблуке в цвет наряду. Свой образ Эпштейн дополнила крупными локонами на светлых волосах и макияжем в нейтральных оттенках.

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    Екатерина Ештокина
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