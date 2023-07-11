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19:36, 11 июля 2023Из жизни

Пропавшую без вести на неделю женщину нашли застрявшей в грязи

CNN: туристы в США помогли спасти застрявшую на три дня в грязи женщину

Фото: Chris Yang / Unsplash

Жительница американского штата Массачусетс пропала без вести на неделю и нашлась застрявшей грязи на территории национального парка. Об этом сообщает CNN.

31-летняя Эмма Тетевски исчезла 26 июня около полудня. Спустя неделю туристы, которые отправились на прогулку по национальному парку «Бордерленд», услышали крики женщины, исходившие из болотистой местности. Они не смогли спасти пострадавшую самостоятельно и вызвали экстренные службы.

Прибывшие на место полицейские тоже услышали крики Тетевски, но не видели, где она. Трое правоохранителей прошли 15 метров через густые заросли и болото, нашли американку и помогли ей. По словам полиции, застрявшая в грязи женщина могла провести в болоте по меньшей мере три дня. Пострадавшую освободили при помощи квадроциклов и отвезли в местную больницу.

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На момент спасения она была в сознании, хотя получила серьезные травмы. В клинике медики осмотрели Тетевски и пришли к выводу, что ее повреждения не представляют угрозы для жизни.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Бразилии заблудился в лесу в 160 километрах от города Бразилиа и восемь дней выживал благодаря тому, что ел насекомых и пил собственную мочу. Для защиты от диких животных Рибейро разводил костры при помощи зажигалки.

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    Алиса Дмитриева
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