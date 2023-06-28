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11:35, 28 июня 2023Из жизни

Пенсионер заблудился в лесу и неделю питался термитами

O Tempo: пожилой мужчина восемь дней провел в лесу и питался термитами

Фото: Stephen P.L Luk / Wikimedia

Пенсионер из Бразилии заблудился в лесу в 160 километрах от города Бразилиа и восемь дней выживал благодаря тому, что ел насекомых и пил собственную мочу. Об этом сообщает O Tempo.

82-летний Жозе Артейро Рибейро из региона Сейландия ушел гулять с друзьями и потерялся в лесу. В последний раз перед исчезновением его видели на ферме в штате Гояс.

Всю неделю, которую он провел в чаще, пожилой мужчина питался корой деревьев и термитами. Чтобы избежать обезвоживания, он пил собственную мочу. Для защиты от диких животных Рибейро разводил костры при помощи зажигалки. Это был единственный предмет, который мужчина имел при себе.

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Родственники пропавшего рассказали, что ранее он проживал в лесистой местности и обладает навыками охоты.

Спасатели разыскивали бразильца в течение пяти дней, но признали поиски безуспешными и прекратили их. Однако семья Рибейро не сдалась. Двое внуков и младший сын мужчины продолжили поиски самостоятельно. Пенсионера нашли через восемь дней после исчезновения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния пара туристов, отдыхавшая на природе, случайно наткнулась на пропавшего мужчину и спасла его. Мужчина две недели провел в глуши, питаясь половиной банки соуса сальса.

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    Алиса Дмитриева
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