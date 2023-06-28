Пенсионер заблудился в лесу и неделю питался термитами

O Tempo: пожилой мужчина восемь дней провел в лесу и питался термитами

Пенсионер из Бразилии заблудился в лесу в 160 километрах от города Бразилиа и восемь дней выживал благодаря тому, что ел насекомых и пил собственную мочу. Об этом сообщает O Tempo.

82-летний Жозе Артейро Рибейро из региона Сейландия ушел гулять с друзьями и потерялся в лесу. В последний раз перед исчезновением его видели на ферме в штате Гояс.

Всю неделю, которую он провел в чаще, пожилой мужчина питался корой деревьев и термитами. Чтобы избежать обезвоживания, он пил собственную мочу. Для защиты от диких животных Рибейро разводил костры при помощи зажигалки. Это был единственный предмет, который мужчина имел при себе.

Родственники пропавшего рассказали, что ранее он проживал в лесистой местности и обладает навыками охоты.

Спасатели разыскивали бразильца в течение пяти дней, но признали поиски безуспешными и прекратили их. Однако семья Рибейро не сдалась. Двое внуков и младший сын мужчины продолжили поиски самостоятельно. Пенсионера нашли через восемь дней после исчезновения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Калифорния пара туристов, отдыхавшая на природе, случайно наткнулась на пропавшего мужчину и спасла его. Мужчина две недели провел в глуши, питаясь половиной банки соуса сальса.

