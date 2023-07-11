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12:49, 11 июля 2023Мир

Генсек НАТО раскрыл детали договоренностей Швеции и Турции

Генсек НАТО Столтенберг: договор Турции и Швеции включает совместную борьбу с терроризмом

Фото: Henrik Montgomery / TT News Agency / Reuters

Договор Турции и Швеции, в результате заключения которого Анкара решила поддержать вступление Стокгольма в НАТО, включает в себя усиление взаимодействия между странами в борьбе с терроризмом. Детали договоренностей раскрыл генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита в Вильнюсе.

«Речь идет о расширении сотрудничества в борьбе с терроризмом, что чрезвычайно важно не только для Турции, но и для всех союзников по НАТО, а также о снятии ограничений на экспорт оружия», — заявил генсек НАТО.

Он добавил, что стороны договорились обеспечить долгосрочное сотрудничество между Швецией и Турцией, в том числе после вступления в НАТО.

10 июля Столтенберг после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки. Парламент Турции может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО до 21 июля.

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    Семен Александров
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