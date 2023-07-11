В Эстонии назвали причину отсутствия некоторых поставок оружия Украине

Премьер Эстонии Каллас: страны НАТО передают Украине столько оружия, чтобы хватило им

Страны НАТО поставляют на Украину столько единиц вооружения, чтобы не быть безоружными, так как производство военной техники не увеличилось. О причине отсутствия некоторых поставок Киеву рассказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ТАСС.

«Мы даем то, что можем, чтобы не остаться безоружными. (…) Потому что угроза реальна. То, что мы не передали [Украине] много, связано с производством, которое не удвоилось и не утроилось в то время, когда мы все раздаем и заказываем новые вооружения», — объяснила политик и добавила, что у государств есть достаточное количество вооружения на складах для защиты.

По мнению премьера, Киев должен предпринять конкретные шаги для присоединения к НАТО. Однако Каллас признала, что членство Украины в альянсе невозможно, пока конфликт продолжается. При этом она назвала вступление республики в НАТО самой доступной и надежной гарантией безопасности для украинской стороны.

Ранее министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не согласен на гарантии безопасности как альтернативу членства в военном блоке. Как утверждал глава МИД, он понимает невозможность вступления страны в НАТО в рамках приближающегося саммита альянса в Вильнюсе.