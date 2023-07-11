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15:16, 11 июля 2023Бывший СССР

Посол Литвы заявил об отсутствии планов НАТО пригласить Украину в альянс

Посол Литвы Матуленис заявил, что НАТО не пригласит Украину в альянс на саммите в Вильнюсе

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / Reuters

НАТО не пригласит Украину в альянс на предстоящем саммите в Вильнюсе. Об этом заявил посол Литвы в военно-политическом блоке Дейвидас Матуленис, передает портал Delfi.

«Да, в Вильнюсе приглашения не будет, но будет определен гораздо более четкий порядок того, как это приглашение может появиться, при появлении подходящих условий», — сказал он и добавил, что переговоры по коммюнике еще не завершились.

Матуленис допустил, что в скором времени будет текст с определением пути вступления Украины в НАТО. По его мнению, важным моментом является отказ от Плана действий по членству (ПДЧ), который всегда был неким препятствием для присоединения страны к альянсу. Дипломат также предположил, что ПЧД упразднят.

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    Кристина Есикова
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